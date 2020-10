Bredt flertal vil sætte advokatfirma til at undersøge Frank Jensen

Netop som et flertal i den socialdemokratiske ledelse i København har udtrykt tillid til, at Frank Jensen (S) kan fortsætte som overborgmester, mødes han af kravet om en uafhængig undersøgelse fra de andre partier på rådhuset.

En alliance bestående af Alternativet, Enhedslisten, SF, Radikale Venstre, de konservative, Venstre, DF samt Frie Grønne og løsgænger Kåre Trabjerg Smidt kræver en uafhængig advokatundersøgelse af Frank Jensens ageren og håndtering af flere sager, hvor kvinder beskylder ham for krænkende adfærd.

»Der er fremsat alvorlige anklager om grænseoverskridende adfærd overfor medarbejdere og folkevalgte i Københavns Kommune. Dem er vi nødt til at få undersøgt til bunds«, lyder det i en pressemeddelelse.

Derfor skal økonomiudvalget i byrådet sætte gang i en undersøgelse hos et advokatfirma, der skal undersøge flere ting:

Hvordan sagerne efter julefrokosten i Økonomiforvaltningen i 2011 blev håndteret.

Hvordan sagen om grænseoverskridende adfærd over for en folkevalgt medlem af borgerrepræsentationen i 2017 blev håndteret.

Om der er andre episoder, hvor ansatte eller folkevalgte i Københavns Kommune har oplevet grænseoverskridende adfærd fra overborgmesteren.

Ifølge partierne skal undersøgelsen både afdække omfanget af sager, der måtte være blevet meldt til en overordnet, og give nuværende såvel som tidligere ansatte og folkevalgte mulighed for at stå frem, hvis de har oplevet grænseoverskridende adfærd fra overborgmesterens side fra 2010 til i dag.

Vil muligvis opfordre Frank Jensen til at søge orlov

I 2011 beskrev Ekstra Bladet, hvordan flere kvinder i forbindelse med en julefrokost på rådhuset oplevede, at Frank Jensen opførte sig grænseoverskridende. I Jyllands-Posten har en anonym kilde fortalt, at Frank Jensen i 2017 befamlede hendes ben. Ifølge avisen er har den anonyme kvinde gennem flere år været medlem af byrådet for et andet parti end Socialdemokratiet.

Alliancen uden om Socialdemokratiet er enige om, at Frank Jensen skal have mulighed for at svare på anklagerne. Det skal ske på et ekstraordinært møde i økonomiudvalget. Efter mødet vil partierne tage stilling til, hvorvidt de vil opfordre Frank Jensen til at søge orlov fra hvervet som overborgmester og medlem af borgerrepræsentationen, så længe undersøgelsen pågår.

Frank Jensen har sent søndag aften ingen kommentarer. Han har senest efter et krisemøde på rådhuset undskyldt, at han har krænket kvinder.