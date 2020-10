Frank Jensens exit åbner for ny kamp om København – men ’drømmen’ om Johanne Schmidt-Nielsen fortoner sig

Kampen om København er langt mere åben end tidligere, efter at nye anklager om krænkelser mod kvinder har fældet Frank Jensen (S) som overborgmester.

Inden skandalen ramte, lå Frank Jensen lunt i svinget frem mod kommunalvalget i november næste år, hvor han havde udsigt til igen at sikre Socialdemokratiet den vante rolle som det største parti i landets hovedstad. Nu står partiet over for at skulle finde en ny spidskandidat, der ikke nyder godt af den borgmestereffekt, som var medvirkende til, at Frank Jensen fik over 30.000 stemmer ved valget i 2017, hvor spidserne fra de andre partier måtte nøjes med 2.000-6.000.

Frank Jensens exit er tilmed sket efter et dramatisk forløb hos Socialdemokratiet i København, hvor sagen har blotlagt interne uenigheder om, hvordan den slags sager skal håndteres. Uden for citat udtrykker socialdemokratiske medlemmer af borgerrepræsentationen stor frustration over, at Frank Jensen ikke tidligere så skriften på væggen og foretog en hurtigere sortie. De frygter, at flere dage med drama har ramt vælgernes tillid til selve partiet.