Tidligere ungdomsformænd angrer: Skulle have gjort mere ved sexistisk kultur

Allerede i 2015 stod det klart for ledelsen i Danmarks Socialdemokratiske Ungdom (DSU), at der var store udfordringer med sexisme. Derfor bærer den daværende ledelse også et ansvar, siger Alexander Grandt Petersen, der var formand fra 2014 til 2016. Han roser de kvinder, som i en ny dokumentar på TV 2 har valgt at stå frem med deres oplevelser:

»Det er enormt vigtigt, og det er på sin plads at fortælle om nogle af de ting i de politiske ungdomsorganisationer, som mange af os desværre har vidst noget om. Jeg har været bekendt med, at der har været en dårlig kultur. Jeg har også forsøgt at gøre nogle ting ved det i min tid som formand, men det er helt åbenlyst, at vi er ikke lykkedes med at forandre alting«.

TV 2-dokumentaren opruller en sag, hvor mandlige medlemmer af hovedbestyrelsen i 2015 skrev nedsættende om kvinder i en chat på Facebook.