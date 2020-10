S-top erkender ansvar for krænkelser i DSU: Det kunne vi have håndteret bedre

Afsløringer af overgreb og krænkelser i politiske ungdomsorganisationer fører til selvransagelse i partitoppene på Christiansborg.

I Socialdemokratiet erkender næstformand og ligestillingsminister Mogens Jensen, at moderpartiet burde have gjort mere for forhindre, at den slags har kunnet finde sted i Danmarks Socialdemokratiske Ungdom (DSU).

»Selv om DSU er en selvstændig organisation, så er vi jo en familie, vi hører sammen, vi mødes hele tiden på kryds og tværs, vi er en del af den samme struktur. Og der har man jo som, om man så kan sige, voksen et ansvar for, hvad der foregår i ungdomsorganisationen. Det kunne vi have håndteret bedre og stærkere undervejs«, siger Mogens Jensen.