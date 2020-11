Nu vil Sofie Carsten Nielsen drikke whisky med Mette Frederiksen

Nogle gange skal man træde et par skridt tilbage for at finde en vej frem. Og sådan er det meget vel for Sofie Carsten Nielsen, partileder for Radikale Venstre.

For trods løfter om at fortsætte Morten Østergaards politiske og strategiske kurs er Sofie Carsten Nielsens første større gerning som partileder et opgør med selvsamme.

I et interview med Politiken langer hun kraftigt ud efter den ultimative tilgang til politisk samarbejde, som hendes forgænger gjorde sig til talsmand for, og som hun personligt stiltiende accepterede som hans kompagnon i partiledelsen gennem syv år. Konklusionen: De ultimative krav lægges på hylden; nu skal Radikale Venstre konstruktivt tale sig til mere indflydelse og tættere på magten.