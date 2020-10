Ny R-leder dropper trusler

I sit første større interview som ny politisk leder i Radikale Venstre gør Sofie Carsten Nielsen det klart, at hendes parti ikke længere vil true regeringen på livet. Dermed tager hun et opgør med den politiske strategi under sin forgænger, Morten Østergaard.

»Vi er ikke i en position, hvor vi skal bruge resten af efteråret på at udstede trusler om valg«, siger Sofie Carsten Nielsen.

Her og nu betyder det, at Radikale Venstre dropper truslen om, at partiet ikke vil være med i en aftale om en finanslov for næste år, hvis ikke regeringen vil reducere udslippet af drivhusgasser med mindst 50 procent i 2025. Der er mere brug for et godt forhandlingsklima for at nå de nødvendige resultater, forklarer Sofie Carsten Nielsen. Hun fastholder, at nogle af truslerne gennem de seneste år været med til at lægge et nødvendigt pres på regeringen. Derfor vil hun ikke underkende hver eneste trussel, men de kom til at »støje for meget«.