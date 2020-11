Oplevelse i USA har sat sit præg på Hæstorp : »Hver måned skændtes de om, hvilke regninger de skulle betale«

Hvis man vil forstå, hvad der driver den kvinde, som er storfavorit til at blive ny overborgmester i København fra 2022, kan man begynde historien i det centrale USA.

I 1990 drog Sophie Hæstorp Andersen i en alder af 16 år på udveksling i delstaten Colorado, hvor hun bosatte sig hos en værtsfamilie i den nedre middelklasse i byen Denver. Det var her i det amerikanske samfund, hvor forskellen mellem rig og fattig er langt mere markant end i Danmark, at hun fik skærpet sit blik for konsekvenserne af den ulighed, hvilket senere skulle blive centralt i hendes politiske virke. I centrum af Denver delte værtsfamilien mad ud til fattige. Men familien havde selv sit at kæmpe med.

»Min ’mor’ i USA levede med diabetes. Min ’far’ havde epilepsi og blev degraderet på sit arbejde, mens jeg var derovre. Deres udgifter til medicin var helt absurde. Hver måned skændtes de om, hvilke regninger de skulle betale«, siger Sophie Hæstorp.