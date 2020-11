Smitteudbrud på Christiansborg påvirker regeringstoppen og fører til nye restriktioner

Coronasmitten breder sig nu også på Christiansborg, hvor flere folkevalgte er testet positive. Det førte tirsdag til, at de planlagte debatter i folketingssalen blev aflyst. Her skulle være afholdt spørgetime med statsminister Mette Frederiksen (S), ligesom tre afstemninger skulle være afviklet.

Derudover har Folketingets Præsidium besluttet at indføre restriktioner i forhold til, hvor mange der kan komme ind og overvære forskellige typer af møder og konferencer.

»Det skal sikre, at vi får et lavere tryk på Christiansborg. Men det er vigtigt, at vi fortsat kan mødes og stemme i Folketinget – med god afstand, selvfølgelig«, siger formanden for Folketinget, Henrik Dam Kristensen (S), til Ritzau.