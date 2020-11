Flertal i Folketinget bakker op om aflivning af alle mink i Danmark

En overhængende fare for en ny pandemi med udspring i Danmark betyder, at flere partier i Folketinget bakker op om regeringens vidtrækkende tiltag over for minkfarme.

I løbet af den kommende tid skal alle mink i Danmark aflives hurtigst muligt, og regeringen varsler, at der torsdag indføres særligt vidtgående restriktioner for borgere i Nordjylland, hvor smitten har spredt sig via minkfarme. Fra Enhedslisten til Liberal Alliance støtter man op, fordi man frygter, at udviklingen vil underminere arbejder med en fremtidig vaccine.

Coronavirus hos mink er »desværre så farlig« for udviklingen af en vaccine, at danske mink må slås ned, skriver partilader Pia Olsen Dyhr (SF) på Twitter, hvor hun erklærer sig klar til at støtte erhvervet.Analyser har vist, at virus hos mindst 12 borgere i Nordjylland under vandringen fra menneske til mink og tilbage til menneske har forandret sig betydeligt. Det betyder, at den vaccine, som det internationale samfund lige nu arbejder på, ikke nødvendigvis vil virke særlig godt hos de mennesker, der har fået smitten fra mink.