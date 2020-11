»Det er direkte usagligt«: »Brun kriminalpolitik« splitter regeringen og støttepartier

Hverken Enhedslisten eller Radikale Venstre kommer formentlig til at bakke et kommende lovforslag op, der skal give politiet mulighed for at slå hårdere ned på dem, der ifølge regeringen skaber utryghed i det offentlige rum.

Konkret vil regeringen blandt andet lade politiet indføre generelle opholdsforbud på for eksempel togstationer. Hvis forbuddet overtrædes, skal det i første omgang koste en bøde på 10.000 kroner, og har den pågældende i forvejen gæld til offentlige, skal politiet kunne tage dyre jakker, ure og mobiltelefoner fra vedkommende på stedet.

Tiltagene blev præsenteret i statsminister Mette Frederiksens (S) tale ved Folketingets åbning, og her koblede hun dem til kriminalitetsstatistikkerne for unge mænd med ikkevestlig baggrund. Og det er stærkt bekymrende, lyder det i et opråb fra 21 forskere på området i en Kronik i dagens Politiken. Der er intet i forskningen, der taler for, at øgede magtbeføjelser og sanktionsmuligheder vil have en positiv effekt på de unges adfærd. Snarere tværtimod, lyder det samstemmende fra forskerne, der mener, at regeringen lægger op til en »brun kriminalpolitik«.