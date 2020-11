Morten Messerschmidt: Dødsdømte Said Mansours klynk vil ikke blive hørt

Skal der indføres dødsstraf i Danmark?

»Nej. Det er mange år siden, vi afskaffede dødsstraf. Jeg kan huske, at Herman Bang beskrev den sidste offentlige henrettelse nede på Lolland, og det satte så mange følelser i gang, at man allerede på et meget tidligt tidspunkt valgte at afskaffe det. Og det er jeg glad for. Jeg er ikke tilhænger af dødsstraf i Danmark, men jeg er pinligt og nærmest ydmygt bevidst om, at de love, man vedtager i Folketinget, kun gælder for den danske jurisdiktion«.

Er der nogen mennesker i dine øjne, der fortjener dødsstraf?