Samlet blå blok ønsker fuld erstatning til minkavlere

En samlet blå blok opfordrer nu regeringen til at give minkavlerne fuld erstatning. Det skriver partilederne for de fem partier i blå blok i et brev til statsminister Mette Frederiksen:

»Statsministerens beslutning om at lukke det danske minkerhverv svarer til ekspropriation. Derfor er det vores opfattelse, at regeringen bør gøre det eneste retfærdige og sikre minkavlerne fuld erstatning for deres tab. Vi forventer, at regeringen snarest fremlægger et forslag, der kan sikre dette«, hedder det i brevet, der er underskrevet af Venstres formand Jakob Ellemann-Jensen, Dansk Folkepartis formand Kristian Thulesen Dahl, De Konservatives formand Søren Pape Poulsen, Nye Borgerliges leder Pernille Vermund og Liberal Alliances leder Alex Vanopslagh.

Venter på juridisk vurdering

Simon Kollerup (S) meddelte torsdag på et pressemøde, at regeringen er ved at få en juridisk vurdering af, om minkavlerne kan få erstatning efter reglerne om ekspropriation. Det er Miljø- og Fødevareministeriet, der har ansvaret for vurderingen.

Folketingets partiers fødevare- og erhvervsordførere er indkaldt til møde om kompensation til minkbranchen mandag. Det skriver fødevareminister Mogens Jensens (S) særlige rådgiver, Søren Andersen, på Twitter.

Ekspropriationsreglerne vil betyde, at minkavlerne rent økonomisk stilles, som om deres mink ikke var blevet aflivet.

Enhedslisten mener, at der skal hjælpes både akut og på længere sigt, men man venter på en kortlægning af behovene.

»Det er vigtigt at kortlægge, hvad der er brug for for at træffe en fornuftig og ordentlig beslutning«, siger erhvervsordfører Victoria Velásquez (EL).

Ifølge hende er situationen »forfærdelig og katastrofal«.

ritzau