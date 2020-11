Støttepartier: Manglende test af ansatte er bekymrende

Det vækker opsigt hos partier på Christiansborg, at flere forskellige myndigheder over de seneste uger har advaret om, at der var massive udfordringer med at teste ansatte på minkfarme i Nordjylland for COVID19.

»Det er bekymrende, at man ikke har reageret på det, fordi det tyder på alt andet end forsigtighed«, siger sundhedsordfører Peter Hvelplund fra Enhedslisten.

En aktindsigt til Politiken og Nordtinget viser, hvordan centrale myndigheder de seneste måneder har udtrykt bekymring over, at ansatte på minkfarmene ikke blev testet i tilstrækkeligt omfang. For eksempel skriver Statens Serum Institut 21. september til Sunhedsstyrelsen, at »selv om personer med minktilknytning i Hjørring lader sig teste oftere end minkrelaterede personer i resten af Danmark, er gruppen faktisk dårligt overvåget for smitte med SARS-CoV-2«.