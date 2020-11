Frederiksen holder Jensen ud i strakt arm: Jeg har tillid, men...

Selv om statsminister Mette Frederiksen (S) tirsdag svarede på spørgsmål fra en række særdeles kritiske partiledere i folketingssalen i over en time og efterfølgende stod frem for pressen, udestår svaret på et helt centralt spørgsmål fortsat: Hvordan kan det være, at hverken statsministeren eller hendes departementschef med en fortid i Justitsministeriet har overvejet, hvorvidt det var lovligt at beordre alle mink aflivet?

Frederiksen beklagede igen og igen, at regeringen ikke havde loven med sig forud for ordren, som hun udstedte i onsdags. Men hun ville ikke gå i detaljer med afgørende dele af forløbet, og ansvaret placerer hun hos fødevareminister Mogens Jensen (S). Først i weekenden var Statsministeriet blevet bekendt med den manglende lovhjemmel.

»Jeg får selv kendskab til det søndag og har selvfølgelig en forventning derfra om, at de ansvarlige myndigheder og den ansvarlige minister retter op på de problemer, der er«, sagde Frederiksen.