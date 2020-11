Portræt: Alle troede han skulle være kulturminister – i stedet endte Mogens Jensen som minister for blandet landhandel og alt godt fra havet

»De fleste kender glæden ved at have et arbejde og en mulighed for at forsørge sig selv og sin familie«.

Fødevareminister Mogens Jensen (S) er med egne ord meget optaget af, at man skal have noget at stå op til om morgenen. Og nogen, der forventer noget, som han formulerer det på sin hjemmeside.

På den baggrund synes det næsten tragikomisk, at netop Mogens Jensen har udstukket en ulovlig ordre til landets minkavlere om at aflive alle danske mink og dermed lukke et helt erhverv.