Total forvirring: S-minister vil forsøge at redde avlsmink, men S-ordfører vil aflive dem

Total forvirring. Det er resultatet af kommunikationen omkring aflivning af de 17 millioner mink i Danmark.

I sidste uge udsendte regeringen et påbud om, at alle mink skulle aflives. Og at det meget gerne måtte gå hurtigt. Derpå gik minkfarmerne i gang med at aflive deres dyr. Men tirsdag aften åbnede fødevareminister Mogens Jensen (S) for, at minkfarmerne ikke behøver at aflive deres avlsdyr. Det er afgørende, fordi det senere hen kan give branchen en mulighed for at starte på ny.

»Der er også blevet stillet forskellige spørgsmål om, hvorvidt det vil være muligt at have en lille gruppe avlsdyr, som kan bruges til videre avl. Og det er vi ved at kigge ind, fordi regeringen har intet imod minkavl. Tværtimod har vi været med til at fremme minkavlen«, sagde Mogens Jensen til TV MidtVest.