Ellemann: Nu ser vi konsekvenserne af statsministerens ukloge soloshow

Venstres formand Jakob Ellemann-Jensen (V) skruede lørdag formiddag op for sit krav om at få forhandlinger i gang om en ny epidemilov. Det gjorde han i en digital landsmødetale, der blev sendt via Venstres hjemmeside. Her udbredte han sig om Venstres politiske visioner på områder som klima, integration og velfærd – men han langede også ud efter regeringens håndtering af minksagen og deres egenrådige tilgang til coronahåndteringen fra marts til nu.

Din kritik går især på regeringens egenrådighed i coronakrisen, men Venstre har vel været med til at give regeringen den position ved at stemme epidemiloven igennem og være relativt tilbageholdende med kritik i foråret?

»Jo, det har vi. Vi gik med til en ændring af epidemiloven, og vi lagde et stort ansvar i hænderne på regeringen. Det gjorde vi med åbne øjne og med en tillid til, at det ansvar ville man forvalte ordentligt. Men nu kan vi se de seneste uger, at regeringen lader til ikke helt at have forstået, hvor grænserne for det ansvar går henne. Regeringen er simpelthen tordnet over for rødt og har overtrådt grundloven. Det er ret vildt. Derfor må vi nu sige, at nu må vi have en ny epidemilov på plads. Ikke i den form, som regeringen lægger op til, hvor man centrerer mere magt hos én person, nemlig sundhedsministeren, og hvor man fortsætter med samme lukkethed. I stedet siger vi, at vi skal have en inddragelse af Folketinget. Der er ikke en modsætning mellem folkesundhed og folkestyre. Man kan godt have begge dele i et demokrati«.