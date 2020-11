Enhedslisten-profil vil være spidskandidat i København

I 00’erne var det ofte hende, der tonede frem på tv-skærmen, når Anders Fogh og Lars Løkke skulle have Enhedslistens utilfredshed at mærke.

Nu melder tidligere folketingsmedlem Line Barfod sig ind i kampen om at blive spidskandidat for Enhedslisten ved næste års kommunalvalg i København, hvor partiet i dag sidder på posten som teknik- og miljøborgmester. Det var Frank Jensens (S) beslutning om at trække sig som overborgmester og et mere generelt ’opbrud’ i det politiske landskab, der satte gang i tanken.

»Der er lige nu rent politisk en åben situation. Det skaber nogle muligheder for at komme ind og være med til sammen med andre at gøre tingene på en anderledes måde og at bygge noget nyt op. Når der er et gammelt stort system, skal det nogle gange udfordres. Man behøver ikke gøre, som man plejer«, siger Line Barfod.