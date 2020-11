Hvordan kunne det ske? Her er 11 centrale svar fra minkredegørelsen

Hvornår drøfter man første gang den manglende lovhjemmel i Fødevareministeriet?

I materialet til et møde i regeringens udvalg for covid-19, der finder sted 1. oktober, beskrives udfordringer med lovhjemmel. I udvalget sidder blandt andre sundhedsminister Magnus Heunicke, justitsminister Nick Hækkerup og erhvervsminister Simon Kollerup. I materialet til mødet fremgår det, at man kan overveje mere vidtgående tiltag såsom »aflivning af alle mink i Danmark«, hvis smitten udvikler sig. Der står også, at det vil have store økonomiske konsekvenser, som kan betyde, at der skal ydes erstatning til minkfarmerne.

Her rejses også spørgsmålet, hvorvidt man har den nødvendige hjemmel i loven. I materialet vurderer Miljø- og Fødevareministeriet, at »et sådant tiltag forudsætter ændret lovgivning på området«. Derfor skal Miljø- og Fødevareministeriet og Justitsministeriet og Sundhedsministeriet forberede »den tekniske afklaring af det fornødne lovgrundlag, såfremt der sidenhen måtte træffes beslutning om aflivning af alle minkbesætninger i et geografisk område eller i hele landet«.