Politisk redaktør: Mogens Jensen har taget en for holdet ved at gå

Fødevareminister Mogens Jensen (S) satte økonomi højere end folkesundhed ved ikke at gribe ind over for minksmitte noget før. Og det kan man ikke i en rød regering støttet af venstrefløjen, lyder analysen fra Politikens politiske redaktør, Anders Bæksgaard.

Ministeren har i dag meldt sin afgang, efter at han og regeringen med Mette Frederiksen (S) i spidsen gennem længere tid er blevet voldsomt kritiseret for ulovligt at have beordret ejerne af landets minkfarme til at aflive deres besætninger for at undgå spredning af en særlig muteret variant af coronasmitte fra dyr til mennesker. En ordre, der har vist sig at være i strid med grundloven.

Men det er ikke lovbruddet i sig selv, der fører til ministerens fald, vurderer Anders Bæksgaard.