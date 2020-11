Det »forudsætter ændret lovgivning«: Allerede 1. oktober blev seks ministre advaret

Allerede 1. oktober blev seks ministre i regeringen forelagt oplysningen om, at der ikke var grundlag i loven for at beordre alle mink i Danmark aflivet, sådan som det senere blev besluttet at gøre.

I en redegørelse fra Miljø- og Fødevareministeriet fremgår det, at blandt andre sundhedsminister Magnus Heunicke (S), justitsminister Nick Hækkerup (S) og finansminister Nicolai Wammen (S) havde modtaget materiale, hvor den manglende lovhjemmel blev fremhævet. Det sår tvivl om statsminister Mette Frederiksens hidtidige forklaring om, at regeringen ikke var bekendt med problemstillingen.

Advarslen stod i en såkaldt sag oversendt 1. oktober i forbindelse med et møde i regeringens udvalg for covid-19, hvor seks af regeringens ministre har sæde. Her står, at skulle smitten udvikle sig, så kan mere vidtgående tiltag overvejes. Konkret nævnes muligheden for »aflivning af alle mink i Danmark« eventuelt kombineret med et midlertidigt eller permanent forbud mod hold og avl af mink. Det fremgår videre, at den slags indgreb vil have »væsentlig større erhvervs- og samfundsmæssige konsekvenser«, der blandt andet handler om, at minkavlerne skal have økonomisk erstatning. I forlængelse heraf vurderer Miljø- og Fødevareministeriet, at et »sådant tiltag forudsætter ændret lovgivning på området«.