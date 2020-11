Ordførere om politiets pres på minkavlere: En katastrofe, utilgiveligt og fuldstændig vanvittigt

Det vækker bestyrtelse hos flere ordførere, at Rigspolitiet forsøgte at presse minkavlere til at aflive alle mink trods advarsel om, at der manglede en hjemme i loven. Derfor

»Det er fuldstændig vanvittigt«, siger retsordfører Kristian Hegaard fra Radikale Venstre.

I kølvandet på regeringens beslutning om at aflive alle mink i Danmark var Rigspolitiet med til at sikre, at minkavlernes dyr blev optalt. Det skulle give grundlag for at udbetale en bonus til minkavlerne, hvis de var hurtige til at aflive deres dyr.