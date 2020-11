Rasmus Prehn bliver ny fødevareminister, og gruppeformand får ministerdebut

Statsminister Mette Frederiksen (S) gennemfører nu sin første ministerrokade, som omfatter ikke mindre end fire ministre, hvoraf den ene er helt ny.

Minister for udviklingssamarbejde Rasmus Prehn udnævnes til minister for et nyoprettet Ministerium for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri.

Og så skifter Miljø- og Fødevareministeriet navn til Miljøministeriet under ledelse af miljøminister Lea Wermelin.

Socialdemokratiets gruppeformand, Flemming Møller Mortensen, er den nye minister på holdet. Han udnævnes til minister for udviklingssamarbejde og minister for nordisk samarbejde.

Samtidig overføres ligestillingsområdet til Beskæftigelsesministeriet, således at beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard fremover også benævnes minister for ligestilling.

Rokaden kommer efter fødevareminister Mogens Jensens afgang onsdag.

Undskyldning til minavlerne

Han måtte trække sig på grund af regeringens beslutning om at aflive alle landets mink, en beslutning, der har vist sig at savne lovhjemmel.

»Det har været nogle dramatiske dage ikke mindst for landets minkavlere og for deres familier og de lokalsamfund, de er en del af. Vi er kede af, at tingene er foregået som de er, og kede af, at vi har bragt jer i en sutaiton, hvor jeres dyr desværre bliver aflivet«, sagde Mette Frederiksen blandt andet, da hun præsenterede to af de nyudnævnte ministre, Rasmus Prehn og Flemming Møller Mortensen.

På spørgsmålet om, hvordan han agter at rydde op i minksagen og i et presset fødevareministerium, svarede den nye minister på området, Rasmus Prehn, blandt andet:

»Jeg kommer til at gå til denne her opgave med meget stor ydmyghed. Vi befinder os i en meget vanskelig situation, som vi skal have taget hånd om på bedste vis. De første mange dage kommer jeg til at lytte meget mere, end jeg taler«, sagde han inden pressemødet druknede i skarpe spørgsmål til statsministeren om hendes håndtering af minkskandalen.

Rokaden kommer næppe til at give statsminister Mette Frederiksen ro.

Oppositionen og hendes støttepartier kræver alle undersøgelser af forløbet, så det kan komme frem, hvad der blev gjort og sagt i tiden op til de ulovlige indgreb mod landets minkavlere.