Går statsministeren fri i minksag?

Da statsminister Mette Frederiksen (S) torsdag præsenterede sine nye ministre efter Mogens Jensens (S) afgang som fødevareminister på grund af skandalen med den ulovlige ordre om at aflive alle mink i Danmark, opfordrede hun til nu at se fremad.

»Jeg håber, vil jeg gerne sige til alle danskere, at også selv om der begås fejl – og det er jo især beklageligt, når det er fejl fra regeringens side – at vi danskere bliver ved med at stå sammen i den her sag, som handler om vores liv og dermed vores samfund. Nu fortsætter vi i regeringen vores arbejde«, lød det fra statsministeren.

Intet tyder dog på, at alle har tænkt sig at følge statsministerens opfordring til at stå sammen. Oppositionen mener, at sagen om de aflivede mink bør føre til flere undersøgelser og konsekvenser, og ifølge Tim Knudsen, professor emeritus i statskundskab ved Københavns Universitet, er der også god grund til at bore videre i, om Mogens Jensen er den eneste i regeringen, som skal stå til ansvar for skandalen.