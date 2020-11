Opgaven lyder: Ikke flere skandaler frem mod valget, tak!

En stille rokade. Sådan betegner Politikens politiske kommentator Kristian Madsen den ministerrokade, statsminister Mette Frederiksen (S) præsenterede for offentligheden på Amalienborg Slotsplads torsdag eftermiddag.

»Det er en lille nødvendig justering, men ikke den store hovedrengøring, som man kunne have regnet med. Og i stedet for at tage en fra folketingsgruppen, forfremmer man en, der er minister i forvejen. Det viser behovet for, at der skal erfarne kræfter ind i Fødevareministeriet og rydde op – ikke en nybegynder«, siger han.

Løsningen er ifølge Frederiksen at overlade Fødevareministeriet til udviklingsminister Rasmus Prehn (S), der kommer fra posten om udviklingsminister, og det, der skal ryddes op i, er dels skandalen om de ulovligt aflivede mink, som onsdag kostede fødevareminister Mogens Jensen (S) posten, og dels departementet, som ifølge flere og flere kritikere flyder med fejlbehæftede sagsgange. Mogens Jensen er således ikke den første fødevareminister, der har ladet sit politiske liv som følge af fejl begået i den forvaltning. Tidligere er både Eva Kjer Hansen (V) og Esben Lunde Larsen (V) røget.