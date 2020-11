Enhedslisten og SF prøver på »en imødekommelse af de radikale« i minkskandalen

Artiklen er opdateret klokken 14.26.

Minksagen gør atter behovet for en ny form for undersøgelse af politiske svigt aktuel. Det mener regeringens støttepartier SF og Enhedslisten, som har slået sig sammen om at kræve en ny, parlamentarisk undersøgelsesform.

Den nye form for undersøgelse skal være en mellemting mellem en advokatundersøgelse, som udelukkende baserer sig på skriftlige kilder, og en kommissionsundersøgelse, som typisk tager mange år, lyder det nu.

Partierne har haft den holdning, at en advokatundersøgelse var nok til at afdække forløbet om aflivningen af mink, og Enhedslistens politiske ordfører, Pernille Skipper, siger, at det stadig kan vise sig at være nok.

Hun vil til at starte med have sat en advokatundersøgelse i gang, og hvis der viser sig en »rygende pistol«, kan en parlamentarisk undersøgelse - eller måske endda en kommissionsundersøgelse - komme på tale, påpeger Skipper.

»Minksagen aktualiserer igen et behov, vi har haft mange gange før. Der er i den grad brug for, at vi får et redskab til at kontrollere magthaverne, som ikke tager mange år, men som heller ikke er begrænset til skriftlige kilder«, udtaler Enhedslistens politiske ordfører, Pernille Skipper.

Arbejdet med parlamentariske undersøgelser er ikke nyt i Folketinget. Så sent som februar sidste år præsenterede daværende folketingsformand Pia Kjærsgaard (DF) et forslag til parlamentariske undersøgelser.

Siden er arbejdet med en ny model gået i stå.

SF efterlyser et fleksibelt instrument

SF mener ligeledes, at minksagen i første omgang skal kulegraves med en uvildig advokatundersøgelse. En parlamentarisk undersøgelse kan så efterfølgende blive relevant.

»Når der sker politiske svigt, ser vi igen og igen denne her diskussion om advokatundersøgelse og kommissioner. Der mangler simpelthen et instrument til at gå regeringer i sømmene, som er mere fleksibelt«, siger SF-formand Pia Olsen Dyhr.

Også De Radikale er gået i gang med at samle opbakning til at benytte en helt ny undersøgelsesform, når minksagen skal granskes.

Med SF’s og Enhedslistens krav om en undersøgelse, der lægger sig mellem at være en advokatundersøgelse og en kommissionsundersøgelse, imødekommer partierne kravet fra De Radikale, bemærker Pia Olsen Dyhr.

»Det er i virkeligheden en imødekommelse af De Radikale, vi prøver på. Jeg synes, det er et godt forslag, De Radikale er kommet med«, siger Pia Olsen Dyhr.

Et bredt flertal i Folketinget er enig om, at regeringens håndtering af sagen om aflivning af mink skal undersøges.

I oppositionen kræver partierne dog en undersøgelseskommission med en dommer for bordenden.

Ritzau