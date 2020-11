Central figur i Dansk Folkeparti trækker sig for at afværge ydmygelse af formand Kristian Thuelsen Dahl

Under partiets årsmøde denne lørdag kan Dansk Folkeparti fejre, at det er 25 år siden, at Pia Kjærsgaard stiftede et parti, der har revolutioneret dansk politik. Men der er drama i kulissen i partiet, hvor partileder Kristian Thulesen Dahl er under pres, fordi tidligere tiders storhed synes langt væk.

I mange år har partisekretær Poul Lindholm været helt central i Dansk Folkeparti. Han har sågar fået tilnavnet ’Poul Blod’, fordi han mange gange har ryddet op, når der er intern ballade i partiet. Men i aftes valgte den 74-årige partisekretær at trække sig fra sin post. Det var ellers planen, at det først skulle ske næste år, når han fylder 75 år.

»Der opstod en situation, hvor vi havde mulighed for at gavne partiet ved at give plads til nye folk«, siger Poul Lindholm.