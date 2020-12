Borgmester i landets værst ramte kommune: »De har gået rundt og smittet i lang tid, uden at det blev opdaget«

En særlig alvor indfinder sig på borgmesterkontorerne i hovedstadsområdet, hvor borgerne resten af året må leve med endnu flere restriktioner end hidtil for at dæmme op for smitten med covid-19.

Smittetallet er »meget, meget højt« i Københavns Kommune, siger overborgmester Lars Weiss (S).

»Vi er nået op på et smittetryk, som er det højeste overhovedet i København under coronaepidemien. Vi ligger betydeligt højere end tilbage i marts og april. For at undgå, at det eskalerer yderligere, og at vi kommer til at stå i en situation, hvor man bliver nødt til at indføre langt skrappere restriktioner, synes jeg, at man har ramt en balance«.