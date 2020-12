Nye restriktioner i hovedstaden øger presset på udsatte børn og unge: »Nogle hænger i med det yderste af neglene. Nogle har givet slip. Mange har det svært«

Det vil være et hårdt slag for udsatte børn og unge i hovedstadsområdet, når de den kommende måned kan være mere eller mindre afskåret fra de sædvanlige sociale åndehuller. Sådan lyder advarslen fra Børns Vilkår, Red Barnet og Danmarks Idrætsforbund efter beslutningen om, at udvalgte kommuner i hovedstadsområdet skal gøre mere for at bremse smitte med coronavirussen.

»Jeg er desværre ikke i tvivl om, at den her nye omgang med restriktioner også kommer til at ramme socialt udsatte. Nogle hænger i med det yderste af neglene. Nogle har givet slip. Mange har det svært«, siger direktør Rasmus Kjeldahl fra Børns Vilkår.

De nye restriktioner betyder, at børn og unge i 17 kommuner i hovedstadsområdet vil blive underlagt yderligere restriktioner. Fra 7. december betyder det blandt andet, at børn og unge under 21 år ikke længere må samles mere end ti personer i forbindelse med idræt og andre former for aktiviteter i foreninger.