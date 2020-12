København er på vej til at misse klimamål: Nu vil Radikale hjælpe byen med forslag, der kan mindste udledning fra stor kolos på Amager

Over de kommende år skal staten investere et trecifret millionbeløb i teknologi, der kan bruges til at indfange og lagre de drivhusgasser, som skader klimaet.

Sådan lyder et forslag fra Radikale Venstre på Christiansborg, der kaster kravet ind i de aktuelle forhandlinger om en finanslov for næste år. Konkret kræver partiet mindst 200 millioner kroner.

I modsat fald frygter partiet, at reduktionen af drivhusgasser i Danmark går for langsomt. For København vil det være stort set umuligt at nå byens mål om klimaneutralitet i 2025 uden, lyder det fra klimaordfører Ruben Kidde.