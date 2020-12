Heunicke får politisk næse for minksag

Sundhedsminister Magnus Heunicke (S) står til at få en politisk næse – altså en formel kritik fra et flertal i Folketinget – i sagen om regeringens strategi for håndtering af coronasmittede mink.

Enhedslisten sundhedsordfører Peder Hvelplund bekræfter efter et samråd torsdag eftermiddag, at Enhedslisten går sammen med de borgerlige partier om at udtale kritik af ministeren.

»Det, den her næse går på, er, at hvis en minister får viden, som har betydning for folkesundheden, så er det afgørende, at ministeren også viderebringer den viden til både Folketinget og covid-19-gruppen«, siger han.

Næsen, der har form som en udtalelse, lyder:

»Sundheds- og ældreudvalget udtrykker kritik af sundhedsminister Magnus Heunicke, fordi ministeren, selv om han senest 22. september var informeret om den alvorlige sundhedsrisiko fra coronamutationer i de danske minkbesætninger ved, at de kunne medføre en nedsat følsomhed overfor en fremtidig vaccine, ikke orienterede covid-19-følgegruppen eller Folketinget. Det er helt afgørende, at en minister videregiver centrale informationer i så vigtig en sag til Folketinget«.

Adspurgt, om Enhedslisten stadig har tillid til Heunicke, svarer Peder Hvelplund:

»Ja, det har vi«

Hvorfor?

»Fordi vi er fuldstændig enige i den måde, man har håndteret coronasituationen på generelt. Vi har været dybt uenige i forhold til den måde, man har håndteret minksituationen på. Men det her giver ikke anledning til at synes, at vi hverken skulle have tillid til hverken Heunicke eller regeringen«, svarer Peder Hvelplund.

Også de radikale bakker op om næsen, bekræfter sundhedsordfører Stinus Lindgren, der dog kalder det »en næse i den milde ende«.

»Men de informationer fra 22. september skal selvfølgelig videre, og der gik for lang tid«, siger Lindgren.

Venstre: Regeringen lukker sig om sig selv

Fra Venstre understreger sundhedsordfører Martin Geertsen, at partiet fortsat ønsker hele sagen gransket af en egentlig kommission. Venstre har indtil videre særligt hæftet sig ved, at da regeringen besluttede sig for at aflive samtlige mink, skete det for hurtigt, nemlig før den fornødne lovhjemmel var på plads.

Men partiet istemmer altså også gerne Enhedslistens kritik af, at sundhedsministeren – i forhold til orienteringen af Folketinget – handlede for langsomt.

»Jeg synes sådan set, at det, vi har oplevet her, er illustrativt i forhold til, hvordan vi i hvert fald synes, at den her regering har håndteret coronakrisen ved at være meget, meget indesluttet og ved at lukke sig om sig selv, ikke orientere nogen, ikke rådgive sig med nogen – herunder ikke med Folketingets partier«, siger Geertsen.

Per Larsen, sundhedsordfører for de konservative, er enig.

»Når der er oplysninger af væsentlig karakter, som ikke tilgår den politiske følgegruppe, og som ikke tilgår Folketinget, er der selvfølgelig grundlag for at udtale kritik af ministeren. Det kan ikke være anderledes. Vi er ikke blevet inddraget i det omfang, vi skulle, og vi har ikke fået de informationer, vi skulle have«, siger han.

På samrådet torsdag bekræftede Heunicke, at han 22. september blev advaret om mutationsproblemet og den potentielle fare for folkesundheden. Men han påpegede, at det var Miljø- og Fødevareministeriets opgave at orientere Folketingets partier om problemet med mutationer i mink, som var til fare for coronavaccine:

»Den indsats skulle de håndtere«, lød det.

Sundheds- og ældreministeren har tidligere fået en næse i forbindelse med sin og regeringens håndtering af coronakrisen.

Tilbage i juni fik han og to andre ministre – forsvarsminister Trine Bramsen (S) og udenrigsminister Jeppe Kofod (S) –kritik af Folketinget i sagen om gamle respiratorer, som Danmark tilbød til hårdt ramte Italien, men som skulle vise sig at være ubrugelige i behandling af coronapatienter.