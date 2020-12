SF tilslutter sig politisk næse til Heunicke for minksag

Sundhedsminister Magnus Heunicke (S) står til at få en politisk næse – altså en formel kritik fra et flertal i Folketinget – i sagen om regeringens strategi for håndtering af coronasmittede mink.

Enhedslistens sundhedsordfører Peder Hvelplund bekræfter efter et samråd torsdag eftermiddag, at Enhedslisten går sammen med de borgerlige partier og Radikale Venstre om at udtale kritik af ministeren.

»Det, den her næse går på, er, at hvis en minister får viden, som har betydning for folkesundheden, så er det afgørende, at ministeren også viderebringer den viden til både Folketinget og covid-19-gruppen«, siger han.