Pædagogernes formand: Der har været tørke på området

Det er et historisk vendepunkt for landets vuggestuer og børnehaver, at der nu bliver garanteret et minimum af pædagoger i institutionerne et år tidligere end ellers planlagt.

Det siger Elisa Rimpler, som er formand for pædagogernes fagforening (Bupl).

»Vi (daginstitutionsområdet, red.) har haft tørke i årtier. Og det er så dejligt at kunne se, at nu er der en lov på vej, som kan være med til at sætte en prop i besparelser, kan lægge en bund og også bygge ovenpå med tiden«.

»Så jeg er en rigtig glad formand i dag«, siger hun.

Regeringen og dens støttepartier er blevet enige om at prioritere minimumsnormeringer på finansloven for næste år.

Konkret bliver der fra næste år afsat 200 millioner kroner om året frem til 2024 til mere personale i institutionerne. Det betyder samtidig, at den fulde indfasning af minimumsnormeringer i daginstitutioner kan rykkes frem.

På et pressemøde lørdag siger SF’s formand Pia Olsen Dyhr, at loven om minimumsnormeringer skal vedtages næste forår, »og allerede om tre år skal de være fuldt indfaset«.

I aftaleteksten skriver partierne dog, at minimumsnormeringerne alene skal gælde på kommuneniveau. Det er ikke et lovkrav på institutionsniveau.

Det kan i praksis gøre en stor forskel for den oplevelse forældre og børn før i den enkelte daginstitution.

Det betyder konkret, at forældrene i den enkelte daginstitution ikke kan være sikre på, at der maksimalt er tre børn per voksen i vuggestuer og seks børn per voksen i børnehaven.

Vil have det lovfæstet

Både SF og Enhedslisten fremhæver på pressemødet, at deres ønske fortsat er, at der med tiden skal være lovkrav om minimumsnormeringer på institutionsniveau.

Også Bupl vil kæmpe for bedre normeringer, men Elisa Rimpler glæder sig over aftalen om at fremrykke implementeringen af minimumsnormeringerne.

»Vi kæmper stadig for, at der bliver endnu bedre normeringer i fremtiden. De her minimumsnormeringer er jo blot et minimum. Det er den bund, der skal lægges, som vi skal bygge ovenpå med bedre normeringer. Og det arbejder vi jo fortsat for«.

»Men det her er et historisk skridt, det er et vendepunkt, og det har vi kæmpet for i årevis. Så jeg er rigtig tilfreds og glad for, vi er nået hertil«, siger hun.

