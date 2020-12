Ny aftale sikrer økonomisk hjælp til blødende restauranter, teatre og fitnesscentre

Der er en økonomisk håndsrækning på vej til nødlidende erhvervsdrivende i København, Aarhus og Odense samt 35 andre kommuner, hvor regeringen har indført skærpede restriktioner.

Sammen med arbejdsmarkedets parter er regeringen blevet enige om at genindføre ordningen med lønkompensation i de berørte kommuner. Det betyder, at virksomheder kan få betalt en stor del af de ansattes løn af staten, hvis de sender mindst 30 procent af de ansatte hjem eller mindst 50 ansatte.

Alle virksomheder kan søge. Men ordningen har ikke mindst til formål at hjælpe barer, caféer og restauranter samt biografer, teatre og fitnesscentre, der i sidste uge fik besked på at lukke for gæster resten af året, fordi smitten i øjeblikket spreder sig for hurtigt.