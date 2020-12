Københavns Kommune fik advarsel om risiko for fejl og svindel i regnskaber

Det sendte chokbølger gennem Københavns Kommune, da teknik- og miljøforvaltningen i sidste måned udsendte en pressemeddelelse om formodet regnskabsmanipulation for mere end 50 millioner kroner. Men allerede for halvandet år siden blev kommunen advaret om mulige problemer med de regnskaber, der nu skal granskes. Det viser en gennemgang af revisionen, som Politiken har foretaget.

I juni 2019 modtog Københavns Kommune en revisionsberetning om regnskabsåret 2018 fra konsulenthuset Deloitte. Her blev regnskaberne over anlægsprojekter fremhævet som et problem. I beretningen står blandt andet, at det er »yderst vanskeligt« at få overblik. Det »medfører en øget risiko for, at anlægsregnskaber ikke aflægges i overensstemmelse med de gældende regler«. Der står også, at der er »usikkerhed om, hvorvidt alle indtægter og udgifter medgår i regnskabet«.

Den samme advarsel blev givet året efter i juni 2020, da Deloitte afleverede en revisionsberetning om regnskabsåret 2019. Dermed har kommunen i to omgange fået en »klar advarsel« om, at der kunne være problemer med regnskaberne, som man ikke havde opdaget, siger professor i økonomistyring Per Nikolaj Bukh fra Aalborg Universitet.