Christen på 83 år: »De kan give mig vaccinen som den første«

På plejehjemmet Møllehuset i København har 83-årige Christen Viborg Matthiesen talt om vaccinen med sine to faste venner ved frokostbordet. De er lidt nervøse for bivirkningerne. Det er Christen ikke.

»Der er nogle, der er bange. Men de to, jeg spiser frokost med, har jeg fået overtalt. Jeg er ikke bange for det. For hvad er alternativet? Det er måske at komme på hospitalet. Jeg har sagt, at de kan give mig den som den første. Så kan de se, at den virker«, siger han.

Plejehjemmet Møllehuset ligger i De Gamles By på Nørrebro. Alene områdets navn fik instinktivt Christen Viborg Matthiesen til at protestere, da kommunen foreslog, at han flyttede på plejehjem. Men han fik svært ved at klare sig hjemme i sit eget hus, da han fik amputeret det ene ben, fordi det var blevet forkalket. Det er formentlig ikke blevet bedre af hans rygning, og det er Christen Viborg Matthiesen ikke stolt af. For lægerne havde advaret ham.