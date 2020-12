Kristian Madsen efter Ellemann-melding: »Det er en virkelig dårlig nyhed for Inger Støjberg«

Når Venstres formand, Jakob Ellemann-Jensen, nu trækker en streg i sandet over for Inger Støjberg i sagen om hendes ulovlige adskillelse af unge flygtningepar som integrationsminister, åbner han for et dramatisk forløb, der ikke bare kan ende med en rigsretssag og et farvel til Inger Støjberg på næstformandsposten, men også med, at Inger Støjberg forlader Venstre.

Det vurderer Politikens politiske kommentator, Kristian Madsen, efter at Jakob Ellemann-Jensen i Jyllands-Posten gør det klart, at Venstre vil være klar til at støtte en rigsretssag, hvis en kommende advokatundersøgelse ikke renser luften for Inger Støjberg.

»Ultimativt er vi klar til at støtte en rigsretssag. Nu afventer vi vurderingen fra Folketingets advokater, men kernen i mit budskab er, at Venstre ikke kan tåle at have den her mere eller mindre konkrete anklage hængende over os. Vi er et parti, der står for lov og orden. Så derfor er vi også klar til en rigsretssag, hvis ikke Folketinget på baggrund af advokaternes vurdering kommer med en klar konklusion,« siger Jakob Ellemann-Jensen til Jyllands-Posten.