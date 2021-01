Mette Frederiksen i nytårstale: Vaccinen er vores vej tilbage til hverdagen. Samværet. Krammet. Festerne

Det nye år kan kun blive bedre end det gamle.

Sådan lyder det fra statsminister Mette Frederiksen (S), der netop nu afholder sin anden nytårstale til befolkning.

»2020 var et hårdt år. Et usikkert år. Pandemiens år«, siger Mette Frederiksen fra Marienborg.

»Men det var også et fælles år på en måde, vi sjældent oplever. På tværs af generationer, på tværs af landet, på tværs af de forskellige mennesker, vi nu engang er, har vi stået med hinandens liv i vores hænder«, siger hun.

Statsministeren roser alle danskerne for at have reddet menneskeliv ved at holde afstand og bryde smittekæder.

»Vi er ikke til store armbevægelser, men vi forstår at tage ansvar og passe på hinanden. Med alle de små handlinger, som summer op til den store bedrift«, siger hun.

»Derfor kan jeg i aften sige det, som det var og er: Du, der ser med i aften – du har reddet menneskeliv! Så enkelt er det. Og så enestående«.

Hun mener, at de kommende måneder vil teste vores udholdenhed. Vi har årstiden imod os, og presset på sygehusene er stort, siger hun med henvisning til de mange indlagte på særligt sygehusene i Region Hovedstaden og Region Sjælland.

»Jeg tror på, at vi i dag har lagt det værste år bag os. Men vi må forvente, at de sværeste måneder er foran os«.

Vacciner er et vendepunkt

Hun mener, at de nye vacciner mod corronavirus giver håb, men advarer om at slække på restriktioner og ændre adfærd for tidligt.

»Vaccinen er vores vej tilbage til hverdagen. Samværet. Krammet. Festerne. Alt det vi længes efter. Men vaccinen er ikke en smutvej til at ophæve restriktionerne eller slække på adfærden. Ikke endnu«, siger hun.

»Påskedag er i år den 4. april. Her vil årstiden igen hjælpe os. Vi vil være nået langt med vaccinationerne. Jeg tror – jeg håber – at påsken bliver vores vendepunkt. Ikke en afslutning, men et vendepunkt«.

Mette Frederiksen, der ellers er blevet kritiseret for ikke altid at inddrage alle Folketingets partier i kampen mod corona, fremhæver i sin tale, at demokratiet i Danmark er stærkt og velfungerende.

»Demokrati er meget mere end en styreform. Det er en livsform. Det er ikke afstemningerne, der er demokratiets egentlige styrke. Det er samtalen. Og viljen til at finde fælles løsninger«, siger hun.

Statsministeren mener også, at dansk økonomi har klaret sig bedre igennem krisen end frygtet, men lover, at regeringen vil gøre hvad den kan for at hjælpe de mange, ikke mindst ufaglærte, der har mistet deres arbejde.

»Måske kræver det, at du efteruddanner dig. Selv om du ikke har de bedste minder fra skoletiden. Så er min opfordring alligevel: Gør det. Det kan være din vej ud af krisen«, siger hun.