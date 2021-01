Støttepartier kræver handling: 'Ikke så ringe' er ikke godt nok – vor tids største fjende er klimaforandringerne

Drivhusgasserne skal reduceres med 70 procent i 2030, og med en række klimaaftaler i 2020 er Danmark kommet en tredjedel af vejen for at nå målet.

Det understregede statsminister Mette Frederiksen fredag i sin nytårstale.

Det imponerer dog ikke støttepartierne Enhedslisten, De Radikale og SF. Regeringen skal mere op i fart på klimaspørgsmålet. Også selv som der er coronakrise.

»Det er ikke så ringe endda, siger STM (statsministeren, red.) om vores fælles klimaresultater for 2020«, skriver Enhedslistens klimaordfører Mai Villadsen på Twitter.

»Som jyde vil jeg dog ikke svinge mig så højt op. Vi har plukket de lavthængende frugter, ja, men har måttet presse regeringen til hvert eneste resultat. I det nye år skal vi for alvor levere«, tilføjer Villadsen.

De Radikales politiske ordfører, Andreas Steenberg, siger i en skriftlig kommentar:

»Længe leve videnskaben, sagde statsministeren om det fantastiske arbejde med at udvikle en vaccine (mod corona, red.)«.

»Jeg er helt enig. Men skulle vi så ikke også lytte til videnskaben, når det kommer til behovet for klimahandling? For videnskaben siger jo helt entydigt, at regeringen gør alt for lidt for at løse klimakrisen«.

Også SF’s formand, Pia Olsen Dyhr, hæfter sig ved klimaet.

»Statsministeren talte godt og længe om vores evne til at løse kriser, men jeg savner, at hun og regeringen for alvor stempler ind i kampen mod vor tids største fjende: Klimaforandringerne«.

»Det kommende år skal vi op i gear, og jeg forventer, at Socialdemokratiet fjerner foden fra bremse og sørger for, at vi kan nå de klimamål, som skal afværge en endnu større krise, end den vi har været vidne til i år«, siger Pia Olsen Dyhr i en skriftlig kommentar.

