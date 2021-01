Fire partier er afklaret: Rejs rigsretssag mod Støjberg

SF anbefaler efter møde med to uvildige advokater hyret af Folketinget en rigsretssag mod Inger Støjberg, oplyser partiets retsordfører, Karina Lorentzen.

Det siger hun, efter at Folketingets partier i formiddag er blevet orienteret om, den undersøgelse to advokater har foretaget. Begge mener, at der er grundlag til at rejse rigsretssag mod den tidligere integrationsminister.

»I dag har vi lyttet til uvildige advokater, og den vurderinger, de har anlagt af, om den her sag kan bære en rigsret. Efter at have lyttet til dem er vi i SF overbeviste om, at vi skal gå videre«, siger Karina Lorentzen.

Enhedslisten: Støjberg bør stilles for rigsret

Enhedslisten har nu også besluttet sig efter mødet, og partiet går også ind for en rigsretssag. Det oplyser partiets retsordfører, Rosa Lund.

»For mig at se er der ingen tvivl om, at Inger Støjberg bør stilles for en rigsret«.

»Det har været vigtigt for os i Enhedslisten at være grundige. Men nu er der ingen tvivl. Vi har været ude i alle hjørner, vi har afpolitiseret sagen. Nu må der komme en rigsretssag«, siger Rosa Lund.

Liberal Alliance: helt absurd, hvis hun slipper

Liberal Alliances Ole Birk Olesen kalder det ’helt absurd’, hvis ikke Inger Støjberg bliver stillet for en rigsret efter konklusionerne fra Instrukskommissionen og Folketingets udvildige advokater.

»At Folketinget i denne situation skulle sige, at den sag vil vi ikke have prøvet ved en domstol, kan jeg slet ikke forestille mig. Det vil være en mærkelig indstilling til retsstaten«.

»Når almindelige borgere formodes at have gjort noget ulovligt, så bliver de sat for en dommer. Når en minister formodes at have gjort noget ulovligt, så skal ministeren også stilles for en dommer«, siger Ole Birk Olesen.

De Radikale er blevet bestyrket i, at der skal rejses rigsretssag mod Inger Støjberg, siger Kristian Heegaard efter mødet i underudvalget for Forretningsordenen.

Socialdemokraterne og Konservative overvejer

Socialdemokratiet er ikke klart til at afgøre, om der skal rejses rigsret mod Inger Støjberg.

Socialdemokratiets formand for Underudvalget for Forretningsordenen, Jeppe Bruus, siger til, at to uvildige advokater udpeget af Folketinget vurderer, at der er grundlag for at rejse rigsretssag mod Støjberg:

»Nu skal vi tilbage og drøfte, hvad det føre til at konsekvenser. Jeg vil ikke gå ind og vurdere det lige nu. Nu har vi modtaget materialet og fået en gennemgang af det både fra Ingers bisidder og fra de advokater, som Folketinget har hyret. Næste skridt er, at man drøfter det internt i partierne«, siger Jeppe Bruus.

De Konservative skal også have en intern drøftelse, før man tager stilling til, om der skal rejses rigsretssag mod Inger Støjberg. Det siger partiets medlem af Underudvalget for Forretningsordenen, Mai Mercado, efter møde:

»Vi skal drøfte det og træffe beslutning i fællesskab. Vi vil formentlig træffe beslutning om det i denne uge, fordi vi fredag eller i begyndelsen af næste uge har et møde i Underudvalget for Forretningsordenen, hvor vi skal træffe beslutning om indstilling til Udvalget for Forretningsordenen«, siger Mai Mercado.

Nye Borgerlige afviser rigsretssag mod Støjberg

Nye Borgerliges leder Pernille Vermund fastholder, at hun ikke mener, at der er grundlag for en rigsretssag mod Inger Støjberg. Det siger hun efter møde tirsdag, hvor ny advokatvurdering blev fremlagt.

»For os er det fuldstændigt afgørende, at der ikke er ét eneste vidne, der siger, at ministeren (Inger Støjberg, red.) har beordret dem til at gøre noget ulovligt. Det var afgørende, da vi fik kommissions-rapporten, og det er afgørende i dag. De to advokater bekræftede i dag, at der ikke er nogen vidner eller embedsmænd, som er blevet beordret til at gøre noget ulovligt«, siger Pernille Vermund.





