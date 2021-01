Nu banes vejen for byggeri på Amager Fælled

Det er en fire år lang kamp for bl.a. en spidssnudet frø, anført af en kendt tv-kok og tusindvis af utilfredse borgere, der kan få en foreløbig ende, når teknik- og miljøudvalget i Københavns Kommune mødes på mandag.

Her er det forventningen, at flertallet overordnet godkender to nye lokalplaner, der baner vejen for opførslen af 2.500 boliger i et hjørne af Amager Fælled og i en gammel fiskerihavn i Sydhavnen. Og det sker trods omfattende protester.

»Man er i gang med at fjerne grundlaget for en lang liste af arter«, siger tv-kok Nikolaj Kirk, der fremhæver, at området på fælleden huser lærker, viber, lille præstekrage, bynkefugl og andre fugle.

Han er ikke den eneste, der er utilfreds. Aldrig før erindrer teknik- og miljøforvaltningen at have modtaget så mange høringssvar. Alene den nye lokalplan for området på fælleden har affødt 2.354 høringssvar. Foruden de få, oplagte aktører er det almindelige borgere i hobetal, der har sendt korte og længere indsigelser.

Et af svarene er fra 17-årige Lucas Frederiksen. Han synes, at København er et »fedt sted«, men mener, at politikerne »fucker« med naturen, som de skal tage »mere seriøst«.