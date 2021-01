Danmark er en lille, åben økonomi. Nu vil regeringen sætte hegn op

Siden afslutningen på den kolde krig har danske købmænd boltret sig i en verden, der kontinuerligt åbnede sig for handel, samarbejde og investeringer. Nu svinger pendulet for første gang i årtier den anden vej.

Regeringen barsler med en ’sikkerhedspolitisk tretrinsraket’, der skal skærme Danmark fra en mere usikker og farlig verden. To lovforslag skal gøre det muligt at udelukke visse lande og selskaber fra at investere i Danmark og udbygge den kritiske infrastruktur. Sideløbende undersøger et udvalg, om der er behov for at begrænse, hvem forskere på danske universiteter må samarbejde med globalt.

Tiltagene, som ifølge regeringen skal ses i en sammenhæng, kan helt eller delvist begrundes i frygten for Kina. Det gælder navnlig ønsket om at etablere en screeningsordning for udenlandske investeringer i Danmark. Forsvarets Efterretningstjeneste advarer direkte om, at Kina bruger investeringer i udlandet til at opnå udenrigspolitiske mål og give kinesiske virksomheder konkurrencefordele.

Der er derfor »særlige risici« forbundet med kinesiske investeringer, advarer spiontjenesten, herunder »risikoen for politisk indblanding og pression«.

Ifølge Dansk Industri og Dansk Erhverv er det et politisk nybrud, som til dels kan retfærdiggøres med den sikkerhedspolitiske virkelighed. Til dels. Screeningsordningen især rummer også stærkt problematiske elementer, som ifølge organisationerne kan gøre alvorlig skade på dansk økonomi og »puste til protektionistiske strømninger i EU«.