Velkommen! Både Nye Borgerlige og DF står klar med åbne arme for Støjberg, mens hovedpersonen vender skråen

Det er ude af proportioner og en politisk hetz mod Inger Støjberg, at Venstres tidligere udlændinge- og integrationsminister og næstformand skal for en rigsret.

Det siger formand for Nye Borgerlige, Pernille Vermund, efter at både Socialdemokratiet og Venstre har besluttet at støtte nedsættelsen af en rigsret og dermed giver et flertal for at indlede en sag. Venstres formand, Jakob Ellemann-Jensen, har dog stillet medlemmerne frit, og siger, at der er ni, der vil stemme imod.

Ifølge Pernille Vermund berettiger »sagens omfang« ikke til en rigsretssag.

»At beslutte sig for en rigsretssag er jo en politisk beslutning, og det betyder, at man dels skal være nærmest fuldstændig overbevist om, at der vil blive fældet dom i sagen, og det har jeg min tvivl om, men det betyder jo også, at man skal vurdere om en sag er vigtig nok til, at den kan tåle, at man fører den som rigsretssag. Det mener jeg ikke, denne sag er«, siger Pernille Vermund, som stadig byder Inger Støjberg velkommen i partiet, hvis hun skulle vælge at melde sig ud af Venstre.