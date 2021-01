Minister i kovending: »Mine udtalelser i Politiken beror på en klokkeklar misforståelse«

Flygtninge og migranter får alligevel ingen smutvej til at søge om asyl i Danmark, selv om de skulle befinde sig mange tusinde kilometer fra de danske grænser.

Sådan en mulighed åbnede udviklingsminister Flemming Møller Mortensen (S) ellers for i et interview med Politiken onsdag. I særtilfælde og undtagelsesvis ville Danmark sandsynligvis være nødt til at påtage sig et ansvar, hvis en eller flere personer skulle banke på døren og søge asyl i det modtagecenter, S-regeringen ønsker at oprette i et tredjeland uden for EU.

Det ville være i direkte strid med de eksisterende asylregler, der tilsiger, at man skal befinde sig i Danmark, når og hvis man søger om asyl her i landet. Der findes ingen undtagelser, oplyste Udlændingestyrelsen tirsdag til Politiken.

Nu går Flemming Møller Mortensen i rette med sine egne udtalelser. Han skriver onsdag morgen i en mail til Politiken:

»Mine udtalelser i Politiken beror på en klokkeklar misforståelse. Der vil ikke i den model med et modtagecenter i et tredjeland, som regeringen arbejder på, være mulighed for at søge asyl i Danmark direkte i tredjelandet«, udtaler Flemming Møller Mortensen og fortsætter: