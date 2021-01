Aastrup Jensen tog til Dubai: Alle andre blev hjemme

Michael Aastrup Jensens Dubai-tur midt i januars coronanedlukning ligner umiddelbart en enlig svale blandt Folketingets udenrigspolitikere.

I hvert fald er Venstres udenrigsordfører det eneste af 15 medlemmer af Udenrigspolitisk Nævn, Politiken har hørt fra, der har skønnet det nødvendigt at rejse ud af Danmark i perioden siden 16. december, da statsminister Mette Frederiksen igen lukkede Danmark.

Blandt de øvrige partier i nævnet, der tæller 17 medlemmer, har hverken Socialdemokratiet, SF, Radikale Venstre, Enhedslistens, Det Konservative Folkepartis eller Dansk Folkepartis udenrigspolitikere været uden for Danmark, svarer de således på en rundspørge, Politiken har sendt til hele nævnet lørdag formiddag.

Det har Venstres formand, Jakob Ellemann-Jensen heller ikke, oplyser partiets presseafdeling.

»Jeg har ikke i december haft invitationer til internationale møder, men ville under alle omstændigheder ikke have deltaget fysisk. Således deltager jeg også virtuelt i Europarådets mødesession i den kommende uge«, siger det ene af Socialdemokratiets tre medlemmer, Mogens Jensen.

Færøske Edmund Joensens sekretær oplyser, at Sambandspartiets medlem af nævnet har holdt sig på Færøerne siden oktober og således heller ikke har rejst mellem rigsdelene.

Nødvendighed

Undervejs i perioden siden nedlukningen i december opgraderede Udenrigsministeriet 8. januar sin rejsevejledning til rød fra orange, men allerede da Aastrup Jensen fløj med kæresten til Dubai 4. januar lød den:

»Hvis dit rejsemål er orange, bør du genoverveje, da vi fraråder alle ikke-nødvendige rejser, da risiciene forbundet med rejser til disse steder er alvorlige«.

Hertil svarede Venstrepolitikeren først, at han fandt rejsen, som ud over fritid med kæresten angiveligt bestod i »møder med flere organisationer og også den danske generalkonsul«, nødvendig og relevant for hans gerning som politiker. Han passede kort sagt sit job som udenrigsordfører, har han sagt til TV2 Østjylland:

»Hvis jeg havde en idé om, at vi ville gå i rød status, så var jeg naturligvis ikke taget af sted. Jeg fik først kendskab til det en time før, at det blev meldt ud af regeringen. Derefter skyndte jeg mig at bestille flybilletter hjem«, sagde Michael Aastrup Jensen til den regionale tv-station.

Udenrigsministeriet bekræfter, at Michael Aastrup Jensen var til møde med Danmarks generalkonsul i Dubai i De Forende Arabiske Emirater i starten af januar.

»Der var tale om en introduktion til generalkonsulatets aktiviteter«, oplyser ministeriet.

»En meget forkert beslutning«

Men fra altså at fastholde rejsens berettigelse vendte Aastrup Jensen ved middagstid lørdag stort set på en tallerken:

»Set i bakspejlet og med de seneste dages udvikling kan jeg sagtens se, at det ikke var den rigtige beslutning at tage afsted i starten af januar. Og jeg skulle heller ikke have taget min kæreste med. Jeg beklager dybt, for jeg er faktisk helt enig i, at vi politikere selvfølgelig skal ikke bare overholde loven, men også gå foran med det gode eksempel. Noget som jeg normalt altid har sat mig for i det daglige arbejde. Så det var en meget forkert beslutning at tage til Dubai, som jeg er rigtig ked af«, skrev han nu i et opslag på Facebook.

Også Aastrup Jensens egen politiske ordfører, Sofie Løhde (V), mener, at partifællen begik en fejl , da han rejste til Dubai.

»Jeg synes også, at det var en forkert beslutning fra Michaels side at tage til Dubai. Vi står i en alvorlig situation, og det skal vi alle tage ansvar for«, siger hun ifølge Ritzau.

»Himmelråbende dumt«, lyder den lidt mere mundrette vurdering fra Dansk Folkepartis Peter Skaarup, der er stedfortræder i nævnet, om beslutningen.

Politiken har endnu ikke fået svar på rundspørgen fra Venstres Claus Hjort Frederiksen og løsgænger og tidligere statsminister Lars Løkke Rasmussen, som 18. december vendte retur fra en sørejse som deltager i reality-programmet ’Over Atlanten’.