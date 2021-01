Jens Rohde melder sig ud af Radikale Venstre

Jens Rohde har meldt sig ud af Radikale Venstre. Det skriver han på Facebook.

Udmeldelsen skyldes en række politiske uenigheder med partilinjen, skriver han. Blandt andet de radikales tilgang til udlændingepolitik, klimapolitik og #MeToo-debatten.

Summen af det hele gør ifølge Jens Rohde, at de radikale ikke længere befinder sig på midten af dansk politik

»Vi har sendt os selv ud i ligegyldighedens ingenmandsland, fordi hverken Venstre eller Socialdemokraterne vil røre RV med en ildtang på det område. Det er i dag mere sandsynligt, at Nye Borgerlige ender i en regering, end Radikale Venstre gør det. Og ja, det betyder noget«, skriver Rohde.

Allerede i lørdags vurderede den radikale partitop ifølge Politikens oplysninger, at Jens Rohde var på vej ud af partiet.

Her ringede gruppenæstformand Andreas Steenberg rundt til de øvrige radikale folketingsmedlemmer og orienterede om, at partitoppen forventede, at Jens Rohde ville melde sig ud. Den konkrete anledning skulle ifølge Politikens oplysninger være en strid mellem partileder Sofie Carsten Nielsen og Jens Rohde om et kommende medieudspil, som Rohde har arbejdet på i flere måneder.

Selv afviser Rohde dog, at medieudspillet er den afgørende årsag til, at han melder sig ud af de radikale.

»Det er naturligvis altid bekymrende, når der ikke er vilje til at investere i vores demokratiske infrastruktur og til at tage et konkret livtag med techgiganternes kontrol over vort demokrati. Men man forlader ikke et parti på enkeltsager«, skriver han.

Jens Rohde kan ikke længere se sig selv i Radikale Venstre, skriver han, fordi han er grundlæggende uenig med partiets linje på de tre omtalte politikområder; klima, udlændinge og #MeToo.

Om klimapolitikken skriver han, at det er vigtigt at være ambitiøse.

»Men det må ske i respekt for og sammen med og ikke imod landbruget. Den balance finder jeg desværre ikke i det nuværende Radikale Venstre«, lyder det fra Rohde.

Hvad angår #MeToo »køres alle retsstatsprincipper ud på møddingen«, mener Jens Rohde, og på udlændingeområdet »har Radikale Venstre placeret sig i eget verdenshjørne«.

»Derfor befrier jeg mig selv i dag. Og jeg befrier Radikale Venstre, der gerne vil den aktivistiske klimaaktivistiske og identitetspolitiske vej. En vej som mange særligt unge mennesker ganske sikkert er glade for. Jeg kan bare ikke finde ud af at være ung med de unge, og målet kommer ikke til at hellige midlet for mig, heller ikke i klima- eller MeToo-politik«, skriver Rohde.

Jens Rohde oplyser ikke, hvad hans konkrete planer for fremtiden er. Bliver han løsgænger, eller melder han sig ind i et nyt parti? Kan man ligefrem forestille sig, at han bliver en del af eksstatsminister Lars Løkke Rasmussens nylancerede politiske netværk?

Med en retorik, der til forveksling kan minde om Løkkes, opfordrer Jens Rohde til politisk samling på midten:

»Nogen må insistere på midten. En substantiel midte, hvorfra vi skal bygge op i stedet for at bygge ned. Klimakamp behøver ikke at resultere i vandgrød og sivsko. Kamp mod krænkelser behøver ikke at blive en kamp mod principper, vi normalt hylder«.

Løkke forlod på årets første dag Venstre efter 40 års medlemskab. Her talte Løkke - ligesom Jens Rohde - også om at befri sig selv.

»Jeg vil gerne være en aktiv stemme i overgangens og håbets tid, men det kræver, at jeg sætter mig selv fri«, skrev Løkke på Facebook i forbindelse med, at han blev løsgænger i Folketinget.

Jens Rohdes farvel er endnu en negativ historie for de radikale. Støvet havde ellers netop lagt sig over Radikale Venstre, som efter et voldsomt turbulent efterår var ved at komme sig.

Her måtte forhenværende partileder Morten Østergaard forlade sin post, da det kom frem, at han havde tilbageholdt oplysninger fra resten af folketingsgruppen om, at han havde krænket partifællen Lotte Rod.

Det førte til et kampvalg mellem Sofie Carsten Nielsen og Martin Lidegaard om posten som ny politisk leder. Her stemte Jens Rohde på Lidegaard på et nu historisk gruppemøde på Den Sorte Diamant i København. På det efterfølgende gruppemøde skal han ifølge Politikens oplysninger allerede her have luftet tanken om at melde sig ud af partiet.

Det er nu sket.