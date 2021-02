10 undlod at tage stilling på historisk dag: 139 stemte for at stille Støjberg for rigsretten

Venstres Inger Støjberg er tiltalt ved Rigsretten i sagen fra 2016 om ulovlig adskillelse af asylpar, da hun var den ansvarlige minister.

Et folketingsflertal har tirsdag stemt for rigsretstiltalen mod Støjberg. Og dermed den kun sjette rigsretssag nogensinde. Flertallet var sikret på forhånd. Men nu er det altså officielt, at Støjberg skal for Rigsretten.

Støjberg stemte selv imod. Et flertal i Venstres folketingsgruppe stemte for en rigsretssag mod partifællen. Kun Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige stemte imod blandt partierne.

I alt 139 medlemmer af Folketinget stemte for at rejse en sag ved Rigsretten mod Støjberg, mens 30 medlemmer stemte imod. 10 medlemmer undlod at stemme – herunder de fire nordatlantiske mandater fra Grønland og Færøerne. De havde på forhånd annonceret, at de ikke ville blande sig.

Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

De resterende seks medlemmer var den sygemeldte erhvervsminister Simon Kollerup (S), den nyslåede løsgænger Jens Rohde, finansminister Nicolai Wammen (S), løsgængerne Sikandar Siddique og Uffe Elbæk samt Venstres Troels Lund Poulsen.

Hård debat gik forud for afstemning

Afstemningen kom efter en debat, hvor der var en hård tone fra begge sider herunder Inger Støjberg, der anklagede Konservative, Venstre og Socialdemokratiet for at mangle rygrad. Hun erklærede samtidig, at hun ikke har handlet forkert.

»Jeg gjorde, hvad jeg fastholder, er det eneste rigtige politiske og menneskelige at gøre«, sagde hun fra Folketingets talerstol.

Debatten blev indledt af Dansk Folkepartis formand, Kristian Thulesen Dahl, der mente, at en rigsretssag mod Inger Støjberg automatisk ville skabe et fortilfælde, som også vil føre til en rigsretssag mod statsminister Mette Frederiksens (S) håndtering af aflivningen af mink. Han erklærede efter afstemningen, at Inger Støjberg er velkommen i Dansk Folkeparti, uanset om hun dømmes skyldig eller ej.

Debatten indeholdt også et indlæg fra tidligere statsminister Lars Løkke Rasmussen (V), der advarede imod en rigsretssag, som efter hans opfattelse ikke stod mål med Støjbergs handlinger. Samtidig frygter han, at rigsret vil give Støjberg et martyrium og skade »samlingskraften« – altså skabe splittelse.

»En rigsret kommer til at grave grøfterne dybere. Der er gået skyttegrav og symbolpolitik i sagen fra begge sider«, sagde han.

ritzau