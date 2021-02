Tidligere partifæller reagerer: »Hvor er det trist, at Inger har brug for at træde på alle os«

Det er endnu en sorgens dag for medlemmer af Venstre, der for anden gang i år må sige farvel til en stemmesluger, da Inger Støjberg har forladt partiet for at blive løsgænger. Tidligere på året forlod tidligere statsminister Lars Løkke Rasmussen partiet.

De tilbageværende forstår ikke Støjbergs kritik af Venstre, som blandt andet går på, at udlændingepolitikken har forandret sig, at der er for langt fra land-Venstre til Christiansborg-Venstre, og at Jakob Ellemann-Jensen ikke er den rette leder.

Den formentlig udløsende grund for Støjberg var, at et flertal i Venstre stemte for en rigsretssag mod hende. Men i alt ni medlemmer, inklusive Støjberg selv, stemte imod. En af dem var transportordfører Kristian Pihl Lorentzen (V).

»Det er meget trist, at hun har besluttet sig for at forlade Venstre. Jeg har i mange år kæmpet side om side med Inger om de samme værdier og mål. Venstre har ikke forandret sig, vi har rod i landet. Vores udlændingepolitik er uændret stram og konsekvent«, siger han.

Han peger blandt andet på, at Venstre onsdag fremlagde et nyt udspil om udlændingepolitik.

Selv er han valgt i Midt- og Vestjylland.

»Der er nogen, der kan føle, at der er langt til Christiansborg, men folketingsmedlemmer er bindeleddet, og det er en opgave, jeg tager meget alvorlig, siger han.

Også Mads Fuglede, der delte kontor med Støjberg, stemte imod en rigsretssag.

»Jeg havde håbet og ønsket, at vi stadig skulle være partifæller, men jeg forstår og respekterer dit valg«, skriver han på Facebook.

Det er ikke lykkedes Ritzau at få fat på de øvrige V-medlemmer, der stemte imod en rigsretssag.

Stephanie Lose (V) blev næstformand i stedet for Støjberg og skal være bindeled til det jyske Venstre.

» Jeg er ked af, at forskelle bliver til et brændstof for uenigheder og grøftegravning fremfor brændstof til brobygning og problemløsning«, skriver hun på Facebook.

Tidligere næstformand Kristian Jensen (V) stemte for en rigsretssag. Han er ærgerlig over, at Støjberg og formand Jakob Ellemann-Jensen (V) var så uenige, fortæller han til Skive Folkeblad.

»Men hun har undsagt formanden og partiets linje så mange gange, at jeg godt forstår, at Jakob Ellemann ikke kunne acceptere det i længden«, siger han.

Han slår fast, at man godt kan blive i sit parti og arbejde videre, selv om man mister sin plads i ledelsen, som han selv gjorde efter 2019-valget.

»Man skal huske, at ingen politikere bliver til noget af sig selv, men ved hjælp af sit parti«, siger han.

Uddannelsesordfører Ulla Tørnæs (V) mener ikke, at det er politiske forskelle, der har gjort udslaget for Støjberg.

»Derfor vil jeg gerne sende en appel til Inger om at holde op med at grave grøfterne dybere bare for at retfærdiggøre sit exit fra Venstre«.

»Hvor er det trist, at Inger har brug for at træde på alle os, der er, og som repræsenterer det Venstre, hun påstår at elske«, skriver Tørnæs på Facebook.

Tørnæs nævner, at hun kommer af en fiskerslægt og har giftet sig ind i en landbrugsfamilie.

Forsvarsordfører Lars Christian Lilleholt (V) er provokeret, fordi Støjberg får det til at fremstå som om, at Venstre kapper båndene til Jylland og Fyn.

»Dette, må jeg sige, provokerer mig. Jeg er opstillet og valgt på Fyn, hvor jeg er er født og har boet hele mit liv. Den politik, jeg fører, er altid med udgangspunkt i midt bagland«, skriver han på Facebook.

Venstre-stemmesluger og medlem af Europa-Parlamentet Søren Gade har længe været en Støjberg-støtte. Hvis han kunne have stemt, havde han også stemt imod en rigsretssag.

» I dag er jeg en mand af få ord. Det siger ikke så lidt, for det sker sjældent. Selv om jeg ikke længere kan kalde Inger for min nære partikollega, er jeg glad for, at jeg stadig kan kalde hende for min gode ven. Og det sætter jeg stor pris på«, skriver Gade på Facebook.

ritzau