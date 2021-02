Mai Villadsen overtager rollen som frontfigur i Enhedslisten med fokus på ulighed og klima

Pernille Skipper træder tilbage som politisk ordfører og overlader tøjlerne til det unge håb Villadsen.

Mai Villadsen bliver ny politisk ordfører og de facto leder i Enhedslisten, efter at Folketingsgruppen har stemt om det onsdag.

Hun overtager efter Pernille Skipper, der forlader posten på grund af partiets rotationsprincip, der er indført for, at politikerne ikke vokser fast på Christiansborg.

Villadsen vil føre samme kurs som den afgående politiske ordfører.

»Kort sagt; med mig som politisk ordfører kommer Enhedslisten til at stå for bedre velfærd, mere klimahandling og mindre ulighed«.

»Jeg vil arbejde for, at vi fortsætter med at have masser af indflydelse i dansk politik, og at vi forhåbentlig får fremgang i Enhedslisten«, siger Mai Villadsen.

Hun varsler desuden et opgør med de offentlige ydelser, som partiet mener er for lave. Og hun slår fast, at enhedslisten stadig vil fokusere på ulighed og klima.

»Der er massiv ulighed i vores samfund. Og det har corona-krisen vist med et forstørrelsesglas. Mens nogen frygter for fremtiden, kan andre se milliarderne fosse ind på bankbogen. Vi skal gøre noget ved uligheden. Vi kan ikke være bekendt, at 60.000 børn vokser op i fattigdom i Danmark«, siger Mai Villadsen.

Klimaaktivist i hjertet

Klimakrisen skal sidestilles med corona-krisen, når det gælder handling på Christiansborg, siger Mai Villadsen:

»Lige nu holder regeringen og et flertal på Christiansborg hånden over de virksomheder og brancher, der forurener mest. Enhedslisten vil kæmpe med næb og klør for, at vi stiller krav til dem, der forurener mest. Ellers havner regningen hos dem med de mindste indkomster«.

»Og vi skal handle på klimaområdet, ellers vil klimaregningen havne hos vores børn og børnebørn«, siger hun.

Mai Villadsen overtager posten som politisk ordfører fra Pernille Skipper, som roser den nye frontfigur.

»Næste folketingsvalg kan jeg ikke være på stemmesedlen. Derfor skal jeg give stafetten videre. Det gør jeg med glæde til Mai. Hun er en ægte klimaaktivist i hjertet. Og så er hun en ægte social forkæmper med hjertet på rette sted«.

»Jeg glæder mig til at hjælpe dig. Jeg har din ryg«, siger Pernille Skipper.

