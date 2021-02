Radikal fredsslutning: »Jeg kommer til at kalde mig for næstformand. Men ja, jeg er nummer to«

Under efterårets radikale borgerkrig om MeToo var luften mellem Sofie Carsten Nielsen og udfordreren Martin Lidegaard så isnende kold, at sidstnævnte bagefter valgte de facto at stemple ud af politik for en periode.

Han havde brug for at trække frisk luft langt væk fra den kløvede radikale folketingsgruppe. For at overveje, om fremtiden skulle ligge hos de radikale - eller på nye politiske græsgange. De tanker er nu tilendebragt.

Martin Lidegaard bliver i partiet - men vel at mærke i en betydeligt mere fremtrædende position end førhen. Som nummer to og næstkommanderende lige nedenunder Sofie Carsten Nielsen i det radikale hierarki.

Lidegaard smiler over hele femøren, mens han fortæller det fra sit stolesæde lige ved siden af Sofie Carsten Nielsens. De har sat sig til rette på hendes kontor.

»Det hedder jo formelt stedfortrædende leder i vores forretningsorden. Men det, synes vi, er en lidt kikset og lang betegnelse. Så jeg tror bare, jeg kommer til at kalde mig for næstformand. Men ja, jeg er nummer to«, siger Martin Lidegaard.